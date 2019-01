Virgin Voyages wprowadza nowy rejs tylko dla dorosłych. Koniec z ukrytymi opłatami

Wyjazd na wakacje często oznacza duże nieprzewidziane wydatki. Jednak Virgin Voyages chce to złagodzić. Przynajmniej jeśli chodzi o napiwki.

Firma Virgin Voyages niedawno ogłosiła, że ich najnowszy statek będzie funkcjonował według polityki "bez napiwków". Oznacza to, że za posiłki w każdej z ponad 20 restauracji na pokładzie, z których wszystkie są wliczone w cenę rezerwacji, goście nie będą musieli dawać napiwku (choć mogą go dać, jeśli będą chcieli.) Ta polityka będzie miała również zastosowanie we wszystkich innych usługach i rozrywkach na statku.