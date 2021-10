Vitor da Silva. "Społeczność postrzegana jako prymitywna nauczyła mnie więcej niż cokolwiek innego w rozwiniętym świecie"

Kiedy w liceum chodziłem na 18-te urodziny moich przyjaciół, to pamiętam, że dawano im wtedy prawo do głosowania, picia alkoholu i prowadzenia samochodów. Impreza urodzinowa to był ich wielki dzień - kiedy po zdmuchnięciu magicznych świec natychmiast rozpoznano ich jako "dorosłych". W tamtym czasie nie byłem w stanie zrozumieć tego pseudo-rytuału przejścia, brakowało mi w nim czegoś fundamentalnie ważnego. To skłoniło mnie do podążania znacznie trudniejszą drogą, niż reszta moich rówieśników.