W Australii nareszcie spadł deszcz. Mieszkańcy są zachwyceni, ale pojawiło się inne zagrożenie

Na ten moment Australijczycy czekali od wielu tygodni. W rejonie, w którym szaleją największe pożary, spadł ulewny deszcz. Intensywnym opadom towarzyszą gwałtowne burze, a meteorolodzy przestrzegają przed powodziami.

Tak gwałtownych ulew synoptycy się nie spodziewali. W stanie Wiktoria w niektórych miejscach spadło aż 66 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach opady pojawią się również w Nowej Południowej Walii, Australijskim Terytorium Stołecznym i Queensland. Za sprawą zmiany pogody istnieje nadzieja na dużo szybsze opanowanie pożarów, które wciąż trawią Australię.

I choć w sieci pojawiło się wiele zdjęć mieszkańców płaczących ze szczęścia na widok długo oczekiwanej zmiany pogody, opady niosą ze sobą inne ryzyko. "Mamy zredukowaną pokrywę wegetacyjną. Występuje wysoka koncentracja popiołu. W kontekście gwałtownych opadów tworzy to bardzo wrażliwy krajobraz. W krótkim czasie może to doprowadzić do powstawania lawin błotnych" – ocenił Kevin Park z australijskiego Biura Meteorologii.