W drodze na szczyt. Poczuj ducha chorwackich gór

Jak z obrazka

Ci, którzy marzą, by znaleźć się w scenerii jak z pocztówki, powinni przejść przez masyw Biokovo z charakterystycznymi skałami, rozpadlinami i wieżami widocznymi od strony morza. Do zdobycia jest 6 szczytów o wysokości powyżej 1000 m n.p.m., z czego najwyższy to Sveti Jure wznoszący się 1762 m n.p.m., co czyni go drugim co do wielkości po Vrh Dinare.