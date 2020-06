W Helsinkach gorąco jak w Miami. Finlandię nawiedziły rekordowe upały

Lokalna prasa pisze, że w Finlandii jest tak ciepło, jak w Madrycie czy Miami. W czwartek w stacji pomiarowej w Niinisalo w południowo-zachodniej części kraju odnotowano 33,4 st. C. Najwyższa temperatura, jaką odnotowano w czerwcu w Finlandii wynosiła 33,8 st. C i została zarejestrowana w 1935 r.

Jak podaje agencja PAP, wyjątkowo wysokie temperatury panują w tym miesiącu na terenie całej Finlandii, od Helsinek, leżących nad Zatoką Fińską aż po Laponię, na północy kraju. Średnia temperatura w dużej części kraju jest co najmniej o sześć stopni wyższa niż bywa zazwyczaj o tej porze roku.

W Finlandii upałem nazywa się pogodę, której temperatura przekracza 25 st. C. W samym czerwcu zanotowano w kraju już kilkanaście takich dni. Meteorolodzy wieszczą, że może być ich nawet 20. Zgodnie ze statystykami w czerwcu występuje średnio 8 upalnych dni. Norma może zatem zostać przekroczona nawet dwukrotnie.

Wzrasta temperatura wody, pojawiają się sinice

Wyjątkowo szybko podnosi się również temperatura w zbiornikach wodnych. Fiński Instytut Środowiska (Syke) informuje, że temperatura wody w jeziorach jest wyższa średnio o 3-7 st. C.W środkowej i południowej części Finlandii waha się w granicach 20-24 st. C, a na terenach północnych sięga 21. Z kolei temperatura wody morskiej wynosi dla różnych obszarów średnio ok. 10-22 st. C.