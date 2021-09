W jakich lasach szukać grzybów? Największy wysyp w Polsce

Od końca lata do późnej jesieni trwa sezon na grzybobranie. To wtedy pogoda najbardziej sprzyja rozwojowi grzybów. W tym okresie temperatury są jeszcze dość wysokie, a gleba wilgotna od deszczu. Przed rozpoczęciem poszukiwań warto jednak wiedzieć, że poszczególne grzyby preferują określone gatunki drzew. Do jakiego zatem lasu się udać, aby wrócić z pełnym koszem?