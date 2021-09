Najsmutniejsza orka na świecie. "To okrucieństwo musi się skończyć"

Wbrew naturze

Orki to niezwykle towarzyskie zwierzęta. Na wolności żyją w grupach, na które składają się często wielopokoleniowe rodziny. Podobnie jak delfiny to zwierzęta, które wyjątkowo źle znoszą życie w niewoli. – Zachowanie, które tutaj widzimy jest wynikiem chronicznego stresu, spowodowanego samotnością i długimi latami życia w izolacji – wyjaśnia Rob Lott, autor i aktywista, który od lat jest gorącym orędownikiem sprawy uwolnienia orek. – Niestety, symptomy, które tutaj obserwujemy nie są rzadkością, występują także u innych orek, które przebywają niewoli. Z czego to wynika? To lata samotności, znudzenia, całkowitego braku stymulacji i towarzystwa manifestują się w ten sposób. – wyjaśnia.