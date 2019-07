W jego walizce było o kilka kilogramów za dużo. Wymyślił sposób, jak nie dopłacać do podróży

Aby udać się w podróż samolotem, trzeba spełnić dość restrykcyjne warunki. Jednym z nich jest waga bagażu. Za każdy dodatkowy kilogram w walizce trzeba zapłacić. Jeden z pasażerów znalazł sposób, jak zaoszczędzić i nie dopłacać do biletu ani grosza.

John Irvine zaplanował podróż z Nicei do Edynburga do Szkocji. Postanowił skorzystać z usług brytyjskich linii easyJet. Podczas odprawy dowiedział się, że jego bagaż jest zbyt ciężki i będzie musiał dodatkowo zapłacić, aby nadać swoją walizkę. Mężczyźnie zrzedła mina, gdy dowiedział się, jaka to będzie kwota. W easyJet za każdy dodatkowy kilogram trzeba zapłacić 12 funtów (niecałe 60 zł).