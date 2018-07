W pogoni za słońcem, czyli jak Polacy decydują o wyborze kierunku wakacyjnych podróży

W tym roku na wakacyjny wyjazd wybiera się 70 proc. Polaków. Wypoczynek organizujemy zwykle z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Okazuje się, że rzadko jeździmy w to samo miejsce, a wybierając cel podróży, niemal w ogóle nie kierujemy się modą.

– Polacy swoje letnie urlopy planują często z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. To pozwala im spokojnie zastanowić się, gdzie i jak chcą spędzać wolny czas oraz czego oczekują od odwiedzanego miejsca. Co trzeci Polak podczas planowania wakacyjnego wypoczynku korzysta z internetu – mówi prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej, ekspert Deutsche Bank Polska. – Szczegółowo urlop planują zwłaszcza osoby zamożne. Blisko połowa tej grupy wybiera miejsce podróży na własną rękę. Osoby o ponadprzeciętnych dochodach na organizację wakacji przeznaczają zwykle wyższe kwoty, co oznacza, że oczekują wysokiego standardu. Dla nich miejsce i sposób spędzania urlopu to często forma podkreślania własnego statusu społecznego.

Szlakiem przetartym przez znajomych

Znacznie rzadziej decydujemy się odwiedzać miejsce, które polecają nam bliscy. Robi tak zaledwie co dziesiąty Polak. Wśród zamożniejszych osób – co piąta. Większa skłonność tej grupy do tego, aby bazować na rekomendacji znajomych może wynikać z faktu, że osoby zamożne bardziej ufają opinii i doświadczeniu osób, które mają podobnie wyśrubowane oczekiwania co do warunków panujących na miejscu pobytu.