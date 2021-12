W Rovaniemi znają nas od lat. "Polska prawdopodobnie będzie numerem jeden"

Wizyta w krainie św. Mikołaja to marzenie wielu dzieci, a czasami nawet dorosłych. Jedna z najsłynniejszych siedzib starszego pana z długą, białą brodą i czerwono-białym strojem znajduje się w Laponii, pod północnym kołem podbiegunowym. Wioska św. Mikołaja leży ok. 8 km od centrum fińskiego Rovaniemi. I choć siedzib brodacza na świecie jest kilka, to ta jest najbardziej popularna. To właśnie tu dociera mnóstwo listów z prośbami o prezenty.