Polacy masowo wysyłają listy do św. Mikołaja. "Jesteście pierwsi na liście"

Spotkanie ze św. Mikołajem to marzenie wielu dzieci na całym świecie. Rocznie wysyłają do niego ok. 500 tys. listów z prośbami o prezenty. Ja też wysłałam. Odpowiedział... przed Wielkanocą. Okazuje się, że Polacy od lat przodują w liczbie listów wysyłanych do Rovaniemi. W tym roku wysłali do Mikołaja 70 tys. listów.

Wioska św. Mikołaja w Rovaniemi czynna jest przez cały rok Źródło: Visit Rovaniemi (Rovaniemi Tourism & Marketing Ltd.)