W Świnoujściu wyrosną palmy. Budowa deptaku opóźnia się

Trochę później niż zakładano turyści będą mogli spacerować w cieniu egzotycznych palm bez opuszczania Polski. Palmy będą częścią strefy egzotycznej nowej Promenady Zdrowia. Okazuje się, że drzewa tego typu radzą sobie świetnie w naszym klimacie.

Władze Świnoujścia postanowiły pójść na rękę wszystkim tym, którzy marzą o wczasach pod palmami, ale nie chcą ruszać się z Polski. Końca dobiega tam właśnie budowa nowej Promenady Zdrowia, równoległej do istniejącej już promenady. Elementem nowego założenia są właśnie palmy. Będą dobrze radzić sobie w polskim klimacie i zachwycać turystów pięknymi kwiatami.

Rozstrzygnięty jest za to przetarg, zgodnie z którym wśród wielu gatunków roślin: drzew, traw i bylin, znajdą się palmy gatunku szorstkowiec fortunnego. To drzewo, które dobrze radzi sobie w naszym klimacie i wytrzymuje mrozy do minus 20 stopni. Dla pewności jego korzenie mają być zimą dogrzewane.