W szpilkach, szortach, bez bielizny. Rozmawiamy z byłą stewardesą o podniebnym savoir-vivre

Brytyjka nie została wpuszczona na pokład samolotu, bo jej strój uznano za zbyt wyzywający. Kobieta miała na sobie prześwitującą bluzkę z ogromnym dekoltem. Zapomniała włożyć biustonosza. Inny pasażer wywołał niesmak, bo miał na sobie szorty. Czy kupienie biletu to za mało, żeby szczęśliwie dotrzeć do celu podróży? Czy pasażerów linii lotniczych obowiązują konkretne zasady ubioru?

Ubranie powinno być odpowiednie do okoliczności

– Dobry smak dla każdego oznacza co innego. To jest bardzo płynne i każdy interpretuje to inaczej, zgodnie z własnymi przekonaniami i kulturą – mówi Katarzyna Wiedeńska, która w liniach Emirates pracowała jako stewardesa 3,5 roku. – Pasażer ma pełną dowolność, co na siebie włoży. Personel pokładowy podlega surowemu dress codowi, ale klient nie.

– W liniach nigdy nie było sformalizowanych zasad dotyczących ubioru pasażerów. Na pokład wpuszczani byli raczej wszyscy. Podczas jednego rejsu zdarzały się panie, które nosiły abaye, czyli długie, czarne nakrycia, ale też i takie, które miały na sobie krótkie spodenki z widocznymi odkrytymi pośladkami. I nawet jeśli nam się to nie podobało, to nie można było zwrócić żadnej uwagi – podkreśla była stewardesa. – Nigdy też nie było przeciwskazań, żeby kobiety wyruszały w podróż w szpilkach. Mówiono jedynie, by w przypadku ewakuacji je zdjęły i zostawiły na pokładzie.

Nie możesz lecieć, musisz się przebrać

Nie tylko ubiór

Co możemy przeczytać w regulaminach

Można nie rozumieć decyzji personelu pokładowego, który wyprosił 31-latkę z pokładu samolotu, można się boczyć i obrażać, ale przecież pewne zasady obowiązują na co dzień. Inaczej ubierzemy się do pracy, inaczej do teatru, a jeszcze inny strój wybierzemy na imprezę. Do tego jeszcze wybierając się w podróż zbiorowym środkiem transportu, trzeba się liczyć nie tylko ze swoim, ale także komfortem innych pasażerów. No chyba że przesiądziemy się do własnego prywatnego samolotu, a wtedy to my będziemy określać zasady.