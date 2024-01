W turystycznym kraju wzrasta wskaźnik zabójstw. Winią gangi

Ogromny problem Kostaryki

Kostaryka dołączyła do rosnącej grupy latynoamerykańskich krajów, które starają się zatrzymać ekspansję karteli narkotykowych. Aby to zrobić, władze rozważają model kampanii walki z przestępczością prezydenta Salwadoru Nayiba Bukelego. Jest on głośno krytykowany przez obrońców praw człowieka.