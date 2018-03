W Zakopanem budują hotel przypominający... Koloseum. "Kolejny gargamel"

Kontrowersyjny obiekt powstaje w miejscu dawnego pensjonatu "Warszawianka". Internauci nie pozostawiają suchej nitki na nietypowej budowli.

Pensjonat „Warszawianka” powstał prawdopodobnie na początku XX wieku. Był wpisany do ewidencji zabytków, ale nie był objęty ścisłą ochroną konserwatorską, dlatego w 2016 roku obiekt został zburzony ze względu na marny stan techniczny. Został zrównany z ziemią, mimo to na stronie wykonawcy czytamy, że obecna inwestycja to "przebudowa i rozbudowa budynku „Warszawianka” do obiektu hotelowego".