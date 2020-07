Wakacje 2020. Czarująca Lublana. Duma Słowenii zaprasza turystów na urlop

Odlatując do Polski pod koniec lutego z lotniska im. Jože Pučnika, położonego 25 km na północ od Lublany, jeszcze nie widziałem, że 2 tygodnie później stolica Słowenii na kilka miesięcy zmieni się w wymarłe miasto. Władze kraju wprowadziły restrykcyjne przepisy, aby opanować pandemię koronawirusa. Słoweńcy poradzili sobie z zarazą dużo lepiej niż większość państw – odnotowano tam ok. 2 tys. przypadków zachorowania na COVID-19. Premier Janez Jansza wielokrotnie podkreślał, że jego krajowi udało się "ujarzmić" koronawirusa, że radzi sobie z epidemią najlepiej w całej Unii, a także że jest w najlepszej sytuacji sanitarnej.

Słowenia stworzyła w ostatnich miesiącach spis państw, których obywatele mogą bez przeszkód wjeżdżać na jej teren, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w konkretnych krajach. Zgodnie z najnowszą wersją listy, Polska należy do grupy "zielonej". W związku z tym nasi turyści nie muszą przechodzić już obowiązkowej kwarantanny lub robić przed podróżą testu na koronawirusa.

Wielu urlopowiczów ucieszyła ta wiadomość, ponieważ Słowenia, a zwłaszcza jej stolica, jest w ostatnich latach coraz chętniej odwiedzana przez naszych rodaków. Stało się to m.in. za sprawą otwarcia bezpośrednich połączeń lotniczych z Warszawy do Lublany, a także coraz większej liczbie rekomendacji turystów, którzy w zdecydowanej większości wracają stamtąd zadowoleni z wczasów. A nie ma lepszej reklamy niż opinia ze strony osób mających okazję osobiście odwiedzić dane miasto czy kurort.

Urlop w mieście rzadko kojarzy się z ciszą i relaksem. Jednak Lublana, która mimo tego, że z roku na rok staje się coraz bardziej nowoczesna, zachowała swoją sielską atmosferę, otwartość i przyjacielskość niewielkiego miasteczka. Poruszając się wąskimi uliczkami nad brzegiem rzeki, prawdopodobnie jedynymi dźwiękami, które można usłyszeć, są tupot butów na bruku, głosy ludzi na spacerze i brzęk szklanek w kawiarniach na chodniku. Nic dziwnego, że Lublana została wybrana w 2016 r. przez UE Zieloną Stolicą Europy. Poczyniła ogromne postępy w kwestii poprawny warunków środowiskowych, a kierowcom samochodów zabroniono wjeżdżać do centrum miasta.

Lublana zimą jest trochę senna, ale za to latem ukazuje swoje śródziemnomorskie oblicze, a na wielu uliczkach czekają niespodzianki w postaci kafejek z ogródkami oraz atrakcje. Te najważniejsze są położone blisko siebie. Cóż się dziwić, skoro stolica kraju ma dość skromne rozmiary i liczy nieco więcej mieszkańców niż Gdynia (ok. 280 tys. osób), a to zdecydowanie ułatwia jej zwiedzanie.