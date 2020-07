Wakacje 2020. Taniej nad polskie morze czy za granicę? Różnica cen jest diametralna

W raporcie przygotowanym przez "Rankomat.pl" czytamy, że za 7 nocy spędzonych w trzygwiazdkowym hotelu nad Bałtykiem zapłacimy ok. 3 tys. zł. Mając tyle pieniędzy, możemy zorganizować dwuosobową podróż do Grecji czy Bułgarii lub pokryć część kosztów pobytu w Chorwacji czy Turcji.

Wakacje za granicą. Co kupimy za 100 zł?

Porównano także ceny wyżywienia, dodatkowych atrakcji oraz usług. Wiadomo, co kupimy za 100 zł na wakacjach. W zestawieniu znalazły się m.in: ryba z frytkami, kebab, piwo 0,5 l, bilet do aquaparku, gałka lodów oraz rejs statkiem. Okazuje się, że za 100 zł najwięcej kupimy w Turcji i Bułgarii, natomiast ta sama kwota w Chorwacji i Grecji wystarczy na to, by kupić podobną liczbę obiadów, lodów, piw oraz atrakcji, co nad polskim morzem.