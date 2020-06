Wakacje 2020. Egipt otwiera granice

Jeden z ulubionych wakacyjnych krajów Polaków otwiera granice 1 lipca. Turyści podróżujący do Egiptu będą mogli przylecieć do regionów, które koronawirus dotknął w najmniejszym stopniu. A co najważniejsze, będą zwolnieni z opłaty za wizę.

Wakacje 2020. Egipt otwiera granice (Getty Images)