Wakacje 2020. Tunezja otwiera granice

Od 14 czerwca w Tunezji otwarte są już hotele, restauracje i kluby nocne. Mają w nich obowiązywać zasady reżimu sanitarnego, takie jak: konieczność zachowania dystansu czy limit liczby osób, które można przyjąć jednocześnie (w hotelach to 50 proc. obłożenia). W restauracjach hotelowych nie będzie bufetu szwedzkiego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z all inclusive.