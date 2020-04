Wakacje 2020. Hiszpański minister zaleca ostrożność przy planowaniu rezerwacji

Branża turystyczna na świecie to jedna z tych, które cierpią najbardziej w trakcie pandemii koronawirusa. Jeśli komuś z was marzy się w tym roku urlop w Hiszpanii, to marzyć nikt wam nie zabroni, ale hiszpański minister ds. konsumpcji, Alberto Garzon sugeruje "cierpliwość i ostrożność" przy planowaniu rezerwacji wakacyjnych tego lata.

W ubiegłym roku Hiszpanię odwiedziło 83,7 mln turystów (Getty Images, Fot: Raquel Maria Carbonell Pagola)