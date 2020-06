Wakacje 2020. Ile zapłacimy za wycieczki?

Wakacje 2020 - dokąd można polecieć?

Loty z Polski na trasach europejskich mogą być realizowane od 16 czerwca, ale pierwsze samoloty czarterowe z turystami wylecą na początku lipca. Na razie wybierać można w kierunkach europejskich. W ofercie biur podróży znajdują się wycieczki do: Grecji, Chorwacji, Hiszpanii, Bułgarii, Gruzji, Czarnogóry, Albanii, Włoch i na Cypr.

Wakacje 2020 - jakie są ceny wycieczek?

Najtańsze wycieczki można zarezerwować na sierpień. Do Grecji (bez posiłków) można polecieć już od 1425 zł. Tydzień w Bułgarii w sierpniu (ze śniadaniami) zarezerwujemy już od 1019 zł. Wycieczka do Chorwacji z biurem podróży (bez posiłków) to koszt minimum 1272 zł. Tydzień na Teneryfie (bez wyżywienia) można znaleźć nawet za 1159 zł (ceny są aktualne na dzień publikacji).