Wakacje 2020. Inwazja meduz w Bałtyku. Jeszcze nigdy nie było ich tak dużo

Kąpiąc się w Bałtyku, raczej nie musimy się obawiać, że meduzy nas poparzą. Te, które głównie pływają u wybrzeży Polski, nie są niebezpieczne. Mimo wszystko niekoniecznie chcemy pływać w ich otoczeniu. Jednak naukowcy z Danii i Niemiec radzą nam się do nich przyzwyczajać, bo z roku na krok jest ich coraz więcej w Bałtyku.

Jak wyjaśnia "RMF FM", bezpośrednich przyczyn wzrostu populacji meduz może być kilka. Badacze wskazują przede wszystkim łagodną zimę oraz wzrost zasolenia wód Bałtyku. W ubiegłym roku temperatura wody była o ok. 2 st. C wyższa niż przez ostatnie 40 lat. Zjawisko to sprzyjało namnażaniu się meduz.