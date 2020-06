Wakacje 2020. Jak głosować w II turze wyborów prezydenckich podczas urlopu?

Wyborcy, którzy będą chcieli zagłosować w drugiej turze poza miejscem swojego stałego zamieszkania – np. ze względu na wyjazd wakacyjny - mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do 7 lipca. Zgłoszenia są możliwe w sposób elektroniczny lub tradycyjny.

Jeżeli wniosek o dopisanie został złożony przed pierwszą turą wyborów, to automatycznie przechodzi on także na drugą turę. Tak więc, jeśli 28 czerwca ktoś głosowały w inny miejscu niż na co dzień jest zameldowany, a chce oddać głos "u siebie", musi wystąpić do urzędu gminy w miejscu, w którym zagłosował 28 czerwca, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.