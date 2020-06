Wakacje 2020. Kolejne wsparcie dla branży turystycznej

Wsparcie dla branży turystycznej

- Chcemy zdążyć z tym pakietem przed wrześniem - twierdzi wicepremier Jadwiga Emilewicz. We wrześniu mija czas gwarantowanych touroperatorom 180 dni na zwrot wpłaconych zaliczek dla klientów. Początek jesieni będzie zatem krytycznym okresem dla firm turystycznych, które będą musiały zwracać klientom pieniądze za przedpłacone przed marcem wycieczki, które nie doszły do skutku.

We wrześniu przypada również termin odnawiania gwarancji ubezpieczeniowych przez biura podróży. - Nałożenie tych terminów spowoduje dla wielu przedsiębiorców poważne kłopoty w płynności finansowej - mówi minister.

Stąd pomysł resortu rozwoju, by wspólnie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.), Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, przygotować "instrument wsparcia, który ułatwi zwroty tak, aby firmy przetrwały na rynku". - Będą to zwroty gwarantowane przez Skarb Państwa - dodaje Emilewicz. - Będzie to specjalny pakiet, który będziemy chcieli notyfikować w KE.