Wakacje 2020. Na Lampedusie zatrzymano migrantów przebranych za turystów

Włoskie media informują o coraz większej pomysłowości migrantów, którzy chcą się dostać do Europy w nadziei, że uda im się rozpocząć nowe, lepsze życie. W przypadku krajów położonych na północy Afryki, najczęściej ich mieszkańcy próbują dotrzeć na Stary Kontynent oraz należące do niego wyspy za pomocą łodzi i pontonów. Ten drugi sposób wybrało 11 Tunezyjczyków, którzy dopłynęli do Lampedusy 27 lipca.

Zgodnie z przepisami Włosi musieli zatrzymać grupę składającą się z 8 mężczyzn i 3 kobiet. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami przyznali się, że przypłynęli na wyspę w nadziei, że uda im się znaleźć pracę we Włoszech. Nie są to jedyne osoby z Tunezji, które w ostatnim czasie dopłynęły do Lampedusy. Jak przekazały tamtejsze władze, to obywatele tego kraju stanowią w lipcu największą liczbę migrantów.