Wakacje 2020. Najdłuższe piesze szlaki w Polsce

Niemal każdy od czasu do czasu spotyka się z charakterystycznymi barwnymi, poziomymi pasami, znaczącymi drzewa, słupy i inne obiekty. Nie są one oczywiście przypadkowe i nie jest to żaden system znakowania drzew, jak sugerują czasami niektóre nieobeznane z tematem osoby. To nic innego, jak oznakowanie szlaku turystycznego.