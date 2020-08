Wakacje 2020. Odkryj uroki Podlasia

Czy Podlasie ma szansę stać się kiedyś takim samym turystycznym hitem, jak Pomorze czy Małopolska? Tego nie wiadomo, ale region ten sukcesywnie i małymi kroczkami idzie w dobrym kierunku. Wydaje się, że jest tam wszystko, co potrzebne, by przyciągnąć rzesze odwiedzających. Sprawdzamy, co warto robić na Podlasiu, odwiedzając je podczas dłuższego urlopu czy po prostu w weekend.

Wschodnia część Polski od lat stopniowo zrywa z wizerunkiem tej biedniejszej i mniej atrakcyjnej. Choć w toczonych publicznie dyskusjach wciąż można usłyszeć, także z ust polityków, o Polsce "A" (zachód kraju) i "B" (wschód), co ma wpływ na utrwalanie negatywnych stereotypów, to coraz więcej osób przekonuje się o turystycznych walorach Polski Wschodniej. Dziś, chwaląc się, że zamierzamy spędzić wakacje na wschodzie kraju, nie spotkamy się już raczej ze zdziwieniem. Można nawet zauważyć, że pojawia się moda na Podlasie, Lubelszczyznę czy Podkarpacie. Każdy z tych regionów jest godny uwagi, ale Podlasie wydaje się zupełnie wyjątkowe. Dlaczego? Wystarczy zrobić krótki test dotyczący tej krainy. Magiczne, pełne zjawiskowej architektury miasta i miejscowości? Są! Przyrodnicze perły, pozwalające na wyciszenie się i naładowanie akumulatorów? Obecne!

Białystok i nie tylko

Na Podlasie najłatwiej jest dotrzeć nowoczesną drogą ekspresową S8, łączącą region z Warszawą, Łodzią i Wrocławiem. Niezmotoryzowani mogą korzystać z bogatej oferty połączeń kolejowych. Do Białegostoku, największego miasta regionu, będącego doskonałą bazą dla odwiedzających Podlasie, docierają pociągi z: Warszawy, Szczecina, Trójmiasta, Łodzi, Wrocławia, Krakowa czy Katowic. Są to zarówno nowoczesne składy klasy IC, jak i budżetowe pociągi TLK.

Wspomniany Białystok wydaje się idealnym początkiem na rozpoczęcie swojej przygody z Podlasiem. To miasto, które w ostatnich latach przez niektórych jest odkrywane na nowo, a niosąca się za Białymstokiem dobra sława przyciąga też nowych przyjezdnych. Białystok regularnie zdobywa kolejne wyróżnienia i trafia do rozmaitych rankingów. Kilka lat temu został ogłoszony najpiękniejszym spośród wciąż niedocenianych miast w Polsce, wygrywając plebiscyt ogłoszony przez Wirtualną Polskę. Niedawno doceniony został zaś przez magazyn "Forbes", który wskazał go jako jedno z najbardziej innowacyjnych i najbardziej otwartych miast w kraju. Ci, którzy w najbliższym czasie pojadą do Białegostoku po raz pierwszy, szybko zrozumieją, że pozytywne opinie na temat miasta nie są przesadzone. Doskonale odnajdą się tu miłośnicy pięknych zabytków i osoby, które stawiają na aktywny wypoczynek i nawet podczas pobytu w mieście lubią być blisko natury.

123rf Białystok (123rf)

Będąc w Białymstoku, koniecznie trzeba odwiedzić pochodzącą z epoki saskiej rezydencję, znaną jako Pałac Branickich. Połączony z pięknym ogrodem obiekt, który określany jest często "polskim Wersalem" albo "Wersalem północy", otrzymał niedawno od Google wyróżnienie w postaci Złotej Pinezki, przyznawanej najlepiej ocenianym przez użytkowników Google Maps atrakcjom. Imponujące są tutejsze świątynie, zarówno kościoły (bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), jak i monumentalne cerkwie prawosławne (św. Marii Magdaleny, św. Ducha, św. Mikołaja czy Mądrości Bożej). Ale Białystok to płaszczyzna, na której funkcjonowało znacznie więcej kultur. Poza katolikami oraz wyznawcami prawosławia, jest tu wiele śladów judaizmu i islamu. Wśród miejsc, które trzeba zobaczyć podczas wizyty w mieście, znajduje się też reprezentacyjny Rynek Kościuszki wraz z ratuszem i zabytkowymi kamienicami. Białystok to idealne miasto na długie spacery (wytyczono tu szereg szlaków tematycznych) oraz na wypoczynek w zaciszu zielonych zakątków, których tu nie brakuje.

Ale Białystok nie jest jedynym ciekawym miastem na Podlasiu. Będąc w tym regionie, nie można nie zajrzeć do Augustowa, które urzeka nie tylko zabytkami, ale też przyrodą. To prawdziwe eldorado dla miłośników czynnego wypoczynku i kochających wodę.

123RF Augustów (123RF)

Świetnie się tu będą czuli entuzjaści żeglugi i spływów kajakowych. Najsłynniejszym zabytkiem miasta jest XIX-wieczny Kanał Augustowski. Założone przez Zygmunta Augusta miasto otoczone jest dziewięcioma jeziorami i Puszczą Augustowską. Będąc tutaj, koniecznie trzeba spróbować tradycyjnej augustowskiej jagodzianki.

Na Podlasiu warto zajrzeć też do Tykocina, by zobaczyć tutejszy rynek, zamek oraz zabytkowe synagogi. W Drohiczynie podziwiać można monumentalną cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy albo wejść na Górę Zamkową, z której rozpościera się piękny widok na dolinę Bugu. Będąc na Podlasiu, warto też odwiedzić górkę Grabarkę, czyli główne w kraju miejsce dla wyznawców prawosławia.

Nie lada gratką, i dla starszych, i dla młodszych, będzie pobyt w Hajnówce. Zlokalizowany jest tu Park Miniatur Zabytków Podlasia, czyli skansen, który za sprawą znajdujących się tu makiet prezentuje Podlasie w pigułce.

W Hajnówce koniecznie trzeba też zobaczyć Sobór Świętej Trójcy – wzniesioną pod koniec XX w. cerkiew, która ze względu na oryginalną bryłę jest bardzo chętnie fotografowanym przez turystów obiektem. Warto zajrzeć do zachwycającego wnętrza tej świątyni. Ciekawym doświadczeniem dla milusińskich będzie wizyta w znajdującej się pod Hajnówką chatce Baby Jagi (baśniowy domek mieści się w Orzeszkowie). To niezapomniana podróż do świata bajek.

Sielskość i magia na każdym kroku

Nie sposób opowiadać o Podlasiu, nie wspominając o architekturze sakralnej tego regionu. Na każdym kroku znaleźć tu można wyjątkowe, drewniane świątynie. Są to zarówno wykonane z drewna kościoły obrządku rzymskokatolickiego, ale też cerkwie i meczety. Każdy z takich obiektów jest inny i każdy ma swój niepowtarzalny charakter. W wielu przypadkach wrażenie robi skala zabudowy. Takie prawdziwe perły znajdziemy i na Suwalszczyźnie, która należy współcześnie do woj. podlaskiego - Giby, Berżniki czy Jeleniewo, jak i na historycznym Podlasiu – Sokoły, Studzieniczna, Kalinówka Kościelna, Siemiatycze, Narew, Ostrożany, Tokary, Kruszyniany, Bohoniki czy Milejczyce. Zwiedzanie regionu szlakiem drewnianych świątyń może być pomysłem na wyjątkowy weekend, w trakcie którego można się przekonać, że Podlasie to miejsce z duszą.

Prawdziwą magię znajdziemy w tutejszych wsiach. Wiele z nich utrzymało swój dawny charakter. Na Podlasiu natrafić można na wiele starych, zachowanych w doskonałym stanie drewnianych chat. Niektóre miejscowości postanowiły wykorzystać swój urok i magicznym klimatem przyciągnąć turystów. W ten sposób powstał szlak, który znany jest jako Kraina Otwartych Okiennic. Pod tym hasłem kryją się trzy wsie: Trześcianka, Soce i Puchły. Dla wielu osób drewniana zabudowa, jaką można tu znaleźć, charakteryzująca się bogactwem kolorów i ludowych zdobień, widocznych na wielu domostwach, to kwintesencja Podlasia.

Witajcie w przyrodniczym raju

Długo można opowiadać też o przyrodniczych atutach Podlasia. W granicach woj. podlaskiego położone są aż cztery parki narodowe: Białowieski PN, Narwiański PN, Biebrzański PN i Wigierski PN.

123RF Białowieski Park Narodowy (123RF)

Pierwszy z nich znajduje się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wielką atrakcją Białowieskiego Parku Narodowego jest zlokalizowany tu rezerwat żubrów. Poza królem puszczy w rezerwacie spotkamy też m.in.: konika polskiego, jelenia, rysia, wilka czy łosia. Na tego ostatniego natknąć się można również w Biebrzańskim PN. Wyjątkową atrakcją Narwiańskiego PN jest zaś mająca ponad 1 km kładka edukacyjna, która prowadzi nad Narwią i jej rozlewiskami.

Atrakcji i możliwości wypoczynku, jakie oferuje Podlasie, jest tak wiele, że jedne wakacje to zdecydowanie za mało, by zobaczyć wszystkie znaczące obiekty czy spróbować wszystkich oferowanych przez region form wypoczynku. Niezłym pomysłem może być po prostu smakowanie tej krainy podczas dłuższych czy krótszych weekendowych wypadów.

