Najlepiej WPolsce. "Podlasie to magiczna kraina pełna atrakcji"

Marta Gawrychowska: Zdecydowanie tak! Od wielu lat promuję województwo podlaskie na blogu. Mam tam nawet zakładkę – Kocham Podlasie – poświęconą wyłącznie temu rejonowi. Podlasie kocham całym sercem, bo jestem białostoczanką. Zawsze doceniałam piękno mojego regionu, ale po wyjeździe na studia, pokochałam Podlasie jeszcze bardziej. To magiczna kraina pełna atrakcji turystycznych, a przy tym ciągle nieodkryta. Natura jest tutaj wyjątkowa, a jedzenie przepyszne. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie nadal można zupełnie odseparować się od ludzi, a przy tym zresetować i odetchnąć.

Najpiękniejsze parki narodowe, w tym Narwiański Park Narodowy czy Biebrzański Park Narodowy, o którym ostatnio było głośno w mediach ze względu na trawiący go pożar.

Oczywiście, będąc na Podlasiu, nie można nie odwiedzić Białegostoku. Stolica województwa słynie z zieleni, Pałacu Branickich, a także języka esperanto. To również idealne miejsce dla smakoszy. Rynek Kościuszki jest otoczony restauracjami i kawiarniami, a to tylko wierzchołek góry lodowej białostockiej kuchni.

To miasto, które zwiedza się jeden dzień czy jednak opcja na dłuższą wizytę?

To zależy, ale myślę, że minimum to 2-3 dni. Samo przejście parków wraz ze zwiedzaniem Pałacu Branickich i wizytą w ZOO zajmuje jeden dzień. A warto jeszcze przejść się główną ulicą Lipową i Rynkiem Kościuszki. Najlepiej zrobić trasę od pałacu ślubów (Pałacyku gościnnego Branickich) na ulicy Jana Kilińskiego do Bazyliki Mniejszej św. Rocha przy ulicy Abramowicza 1. Po drodze na turystów czekają jeszcze: Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP, Ratusz, Cerkiew św. Mikołaja czy rzeźba "Podróż".