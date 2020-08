Wakacje 2020. Pogoda w Polsce jak w Hiszpanii. Znowu nadchodzą upały

Mimo że wrzesień zbliża się wielkimi krokami, pogoda w Polsce jest zdecydowanie wakacyjna. Osoby, które lubią wysokie temperatury nie mogą mieć powodów do narzekania - w nadchodzących dniach termometry pokażą nawet 33 st. C.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę, 19 sierpnia, towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu i burze, choć głównie we wschodniej części kraju. Jednak od czwartku pogoda będzie znów dopisywać. Jedynie na wschodzie miejscami będzie więcej chmur i przelotne opady deszczu.

Pogoda w dniach 21-23 sierpnia. Będzie gorąco!

Choć pogoda w czwartek będzie miejscami nieco kapryśna, w dalszym ciągu ma być bardzo ciepło. Ale to od piątku znów przywitają nas upały rodem z Hiszpanii. Prognozowana temperatura to 26 st. C na północnym wschodzie do nawet 33 st. C na zachodzie kraju. Jedynie w obszarach podgórskich ma być "tylko" ok. 25 kresek powyżej zera. Wiatr będzie słaby, a niebo przejrzyste, więc odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa.

Żar ma się lać z nieba również w sobotę, 22 sierpnia. Najniższa zapowiadana przez IMGW temperatura to 25 st. nad morzem i w obszarach podgórskich. Za to w centrum Polski ma najbardziej przygrzać – mieszkańcy tej części kraju mogą spodziewać się nawet 33 st. C.

Niedziela przyniesie zmianę pogody. Zgodnie z informacją przekazaną przez Państwowy Instytut Meteorologii, upalne powietrze będzie wypierane przez chłodniejszą masę powietrza. Skutkować to będzie zwiększonym zachmurzeniem, opadami deszczu i burzami. Burze miejscami mogą być gwałtowne, z ulewnym deszcz, gradem i silnymi porywami wiatru. W niedzielę, 23 sierpnia, temperatura ma wynieść od 26 do 28 st. C na przeważającym obszarze Polski, do 29 st. C na południowym wschodzie.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

