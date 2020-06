Wakacje 2020. Polacy nie chcą wypoczywać tylko w kraju. Cel: Grecja, Bułgaria i Chorwacja

Tu epidemia w Polsce może wybuchnąć na nowo. Burmistrz ma obawy

Wakacje 2020 - Polacy zainteresowani urlopem za granicą

- Obowiązująca dziś zasada, że samoloty mogą przyjąć na pokład tylko połowę pasażerów, może mieć duży wpływ na to, które samoloty w ogóle wylecą i jakie decyzje podejmą biura podróży odnośnie lotów czarterowych – dodaje Klaudyna Fudala. - Takich regulacji nie ma w innych krajach europejskich, ale taka "szachownica" ma szansę zniknąć po tym, jak branża turystyczna zaprotestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu. Minister Jadwiga Emilewicz w ostatnich dniach przychylnie odniosła się do postulatu zniesienia tego obostrzenia.

Wakacje za granicą - Grecja, Bułgaria, Chorwacja i Cypr

- Po ogłoszeniu otwarcia granic i wznowienia lotów międzynarodowych, biura podróży przygotowują się do ułożenia planu sezonu – mówi Klaudyna Fudala. - Pamiętajmy, że to, które wycieczki będą mogły się odbyć, zależy od kilku czynników. Pierwszym jest wspomniane obłożenie samolotów, do tego dochodzą jeszcze ważne warunki wjazdowe w poszczególnych krajach, ułożenie siatki połączeń lotniczych i w końcu same hotele.