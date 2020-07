Wakacje 2020. Polskie gwiazdy wypoczywają nad Bałtykiem

Po co jechać do Grecji czy Hiszpanii, jeśli nad polskim morzem jest równie ciepło i pięknie? Takiego zdania jest wiele polskich gwiazd. Tylko w ostatnich dniach zdjęcia znad Bałtyku wrzuciły do sieci Małgorzata Kożuchowska czy Olga Bołądź.

Polskie plaże są piękne (zdjęcie poglądowe) (Getty Images, Patryk Kośmider)