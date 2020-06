Kasia Tusk nad morzem. "Moje Orłowo"

Kasia Tusk zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym widać ją, jej córkę oraz mamę. Obserwatorki zachwycają się fotką trzech pokoleń kobiet, ale doceniają też to, co blogerka napisała pod zdjęciem. Stwierdziła, że te wakacje, choć inne od wszystkich, wcale nie muszą być gorsze.

Kasia Tusk uwielbia Orłowo

"Na zdjęciach moje Orłowo. Piszę "moje" bo kiedyś przez chwilę tu mieszkałam, a kto raz pokocha to miejsce już zawsze wraca do niego jak do domu" - czytamy pod postem.

W maju pod jednym ze zdjęć z pustą plażą blogerka napisała "Dear tourists, be gentle to her. Please", czyli "Drodzy turyści, bądźcie dla niej dobrzy. Proszę". Widać, że to miejsce ją relaksuje.