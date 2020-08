Wakacje 2020. Przeźroczyste toalety. Nowa nietypowa atrakcja w Tokio

W popularnej dzielnicy Shibuya oddano do użytku przezroczyste toalety publiczne. Pomysł, który jest częścią większego projektu, może wydawać się wielu osobom dziwny i kontrowersyjny. Jednak wystarczy wejść do środka, aby przekonać się, że nie trzeba się martwić o prywatność.

W dwóch parkach w dzielnicy Shibuya w stolicy Japonii – Yoyogi Fukamachi Mini Park i Haru-no-Ogawa Community Park – mieszkańcy i turyści mogą korzystać z nowych toalet, zaprojektowanych przez firmę architektoniczną Shigeru Ban Architects.

Nie byłby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że toalety są… przeźroczyste. Jednak tylko wtedy, kiedy nikogo w nich nie ma. Jak informuje "National Geographic", kiedy człowiek wchodzi do obiektu i zamyka za sobą drzwi, ściany stają się nieprzejrzyste, by zapewnić prywatność. "To pozwala użytkownikom sprawdzić czystość i czy ktoś korzysta z toalety już z zewnątrz. Natomiast w nocy oświetla ona park jak piękna latarnia" – można przeczytać na stronie Tokyotoilet.jp.

The Tokyo Toilet Nowe toalety w Tokio

Część większego projektu

Toalety, które już zostały okrzyknięte nowymi atrakcjami Tokio, są częścią przedsięwzięcia Tokio Toilet Project, który ma na nowo zdefiniować ideę tego typu miejsc publicznych. W sumie ma powstać 17 toalet, a zaprojektować je mają znane i cenione osoby z branży architektonicznej.

"Korzystanie z publicznych toalet w Japonii jest ograniczone ze względu na stereotypy, że są one ciemne, brudne, śmierdzące i przerażające. Aby rozwiać te błędne przekonania, fundacja we współpracy z władzami miasta postanowiła oddać do użytku w niedługim czasie 17 publicznych toalet znajdujących się w Shibuya w Tokio" – brzmi treść komunikatu prasowego, wydanego przez Nippon Foundation, do której należy Tokio Toilet Project.

Do tej pory oddano do użytku pięć toalet, w tym dwie przezroczyste. Do lata 2021 r. pojawi się kolejnych dwanaście. Wszystkie zostaną zbudowane przez Daiwa House Group, największego dewelopera w Japonii.

Źródło: National Geographic

