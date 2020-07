Wakacje 2020. Tłumy turystów na plaży we Władysławowie

Tak turyści przestrzegają dystansu społecznego na hiszpańskiej plaży:

Władysławowo, polskie Saint-Tropez, jest na liście najchętniej wybieranych miejsc na wczasy w naszym kraju. Co roku przyjeżdża tam nawet 500 tys. gości. Czy w tym roku uda się pobić wynik? To się okaże dopiero jesienią. Jednak już teraz można powiedzieć, że takich tłumów turystów mogą nam pozazdrościć Bułgarzy, Grecy czy Portugalczycy.

Co sprawia, że tak wiele osób decyduje się na wczasy we Władysławowie? Szeroka plaża i rozbudowana baza noclegowa. Ponadto "Władek" jest dobrym punktem wypadowym do zwiedzania okolicy. Blisko stąd na Hel, do Pucka, Trójmiasta czy Słowińskiego Parku Narodowego.