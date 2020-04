Wakacje 2020. Czesi chcą specjalnych korytarzy, by wyjechać nad morze

Zrzeszenie touroperatorów wysłało w tej sprawie list do rządu. Zaproponowali, by utworzyć most lotniczy do Splitu lub Dubrownika albo specjalny korytarz drogowy na głównych trasach tranzytowych. Wybór Chorwacji nie dziwi. W ubiegłym roku wakacje spędziło tam 800 tys. Czechów.