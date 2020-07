Wakacje 2020: #WeekendBezŚnieżki. Tłumy w Karkonoszach: 10 tys.osób dziennie

Śnieżka to jeden z najczęściej odwiedzanych szczytów w Polsce. Co roku przeżywa istne oblężenie. Karkonoski Park Narodowy rozpoczął akcję #WeekendBezŚnieżki, by odciążyć ją od zadeptujących turystów.

Turyści w Karkonoszach (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)