Słowacja luzuje kolejne obostrzenia. Zaskakujące tempo

19 kwietnia na Słowacji do szkół wrócili uczniowie i został zniesiony zakaz rekreacji poza gminą zamieszkania. Do większości sklepów wejście jest możliwe po przedłożeniu negatywnego testu na obecność koronawirusa, zaświadczenia o przebyciu choroby Covid-19 lub o szczepieniu.

Słowacja - od przyszłego tygodnia otwarte siłownie

Na tarasach i w ogródkach restauracyjnych i kawiarnianych będą obowiązywać 2-metrowe odstępy między stolikami. Jeżeli taras miałby być zadaszony, to przynajmniej dwie ściany nie mogą być zabudowane lub w pełni zasłonięte.

Słowacja - zasady wjazdu dla Polaków

Polacy nie mają na razie powodów do radości - rząd wciąż nie złagodził zasad wjazdu do kraju. Do 28 kwietnia na Słowacji obowiązuje stan wyjątkowy.