Wakacje 2021. Coraz więcej krajów wpuszcza bez testów i zaświadczeń

Wakacje 2021 z testem

Przy podróży do Grecji turyści muszą okazać negatywny wynik antygenowego (wykonanego maksymalnie 48 godz. przed przyjazdem) lub PCR (przeprowadzonym nie wcześniej niż 72 godz. przed przybyciem). Nie trzeba okazywać testu dla dzieci do 12. roku życia. Starsze dzieci obowiązują te same zasady co dorosłych. Zwolnione z testu są osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy.