Wakacje 2021. Gwałtowny wzrost płatności bonem turystycznym

Z raportu dot. wykorzystania bonu turystycznego wynika, że od 14 do 20 czerwca do płatności (częściowo lub całkowicie) wykorzystano 74 tys. 862 bonów; tydzień wcześniej - 63 tys. 681, a w tygodniu 31 maja - 6 czerwca - 71 tys. 401. Z kolei np. 15-21 lutego było to 16 tys. 352 bonów, tydzień później - 15 tys. 182, a między 1 a 7 marca - 10 tys. 876.