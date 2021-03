Wakacje 2021. Miejsca, które Polacy najchętniej wybierają na urlop w tym roku

Rok 2020 mocno namieszał w naszym życiu. Zmieniło się także podejście do podróżowania, ponieważ teraz turyści częściej decydują się na krajowy wypoczynek niż urlopy zagraniczne.

Wybierając miejsca na urlop w kraju Polacy oczywiście często celują w kurorty takie jak Zakopane, które nigdy nie wychodzi z mody. Jednak spora zęść osób zwraca się ku bardziej ustronnym miejscom. Stawiają na wypoczynek aktywny, z daleka od tłumów, za to w gronie rodziny lub najbliższych przyjaciół.

Polacy nie czekają na wakacje i korzystają z okazji

W roku 2021 polscy turyści wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, by wyjechać z domu. Kiedy tylko w lutym zdjęto największe obostrzenia, ruch w portalu noclegowym Nocowanie.pl wystrzelił do góry. Rekordowy był walentynkowy weekend, ale kolejne także cieszyły się zainteresowaniem.

Noclegów na wakacje coraz mniej

Turyści, którzy planują wakacyjny wypoczynek w drugiej połowie lipca lub w pierwszej połowie sierpnia, powinni już teraz zacząć rozglądać się za odpowiednim noclegiem. Eksperci z portalu Nocowanie.pl zaznaczają, że właśnie w tym czasie polskie kurorty będą przeżywać największe oblężenie. Warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jeżeli zależy nam na uniknięciu tłumów.

- Latem najwięcej osób będzie wypoczywać nad polskim morzem. Już na początku roku ponad 90 proc. zapytań o terminy wakacyjne trafiało do nadbałtyckich kurortów - dodaje Miciuła. - Na topie są zarówno miejscowości z województwa zachodniopomorskiego, jak też pomorskiego. Widać, że w dłuższej perspektywie turyści niespecjalnie przejmują się lockdownem i nie biorą tego specjalnie pod uwagę, planując wakacje.

Hity na wakacje 2021

Co ciekawe, w TOP 10 na razie brakuje tu Mielna czy Kołobrzegu, które rok temu były w kręgu zainteresowań wczasowiczów.

Jedno jest pewne, wakacje 2021 na pewno będą należały do nadmorskich kurortów. Jeśli więc komuś zależy na urlopie nad morzem, to powinien już rezerwować nocleg, a jeśli ten urlop ma być dodatkowo w spokojnym otoczeniu, to warto wybrać miejsca spoza listy tych popularnych.