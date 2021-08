Wakacje 2021. Najtańsze miejscowości na urlop nad morzem

Wakacje w Rowach

Świetnym, a do tego niedrogim, miejscem na wakacje są Rowy. To malownicza wieś letniskowa położona niedaleko Słowińskiego Parku Narodowego. Największą atrakcją miejscowości jest czysta i szeroka plaża, ciągnąca się w kierunku Ustki i Łeby. W pobliżu znajdują się bary i sklepy z pamiątkami, a do wyznaczonych kąpielisk prowadzą wygodne zejścia.