Wakacje 2021. Nowa trasa Ryanair'a z Polski. Połączenie wystartuje w wakacje

Bilety do Chorwacji są już dostępne na stronie Ryanair'a. I choć cenowo wygląda to bardzo atrakcyjnie (ok. 600 zł z Gdańska i Warszawy do Zadaru w dwie strony), to do tego trzeba doliczyć koszt obowiązkowego testu PCR. Podczas planowania podróży warto również sprawdzić obowiązujące w danym kraju obostrzenia.