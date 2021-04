Wakacje 2021. Nowe kierunki z Polski. Linie lotnicze kuszą cenami

Węgierska linia lotnicza uruchomi też od czerwca połączenie z Warszawy do Palmy na Majorce oraz z Lublina i Poznania do Splitu w Chorwacji. Bilety na wszystkie wakacyjne połączenia, które oferuje Wizzair dostępne są już na stronie przewoźnika. Ceny za lot w jedną stronę zaczynają się od 129 zł.

Ryanair poleci do Chorwacji

Z wakacyjnymi nowościami przychodzi także Ryanair. Irlandzka linia lotnicza uruchomi od lipca dwa nowe połączenia z Polski do Chorwacji . Do Zadaru będzie można polecieć z Gdańska oraz z podwarszawskiego Modlina.

Bilety do Chorwacji są już dostępne na stronie Ryanair'a. I choć cenowo wygląda to bardzo atrakcyjnie (ok. 600 zł z Gdańska i Warszawy do Zadaru w dwie strony), to do tego trzeba doliczyć koszt obowiązkowego testu PCR. Podczas planowania podróży warto również sprawdzić obowiązujące w danym kraju obostrzenia.