Wakacje 2021. Portugalia otwiera się na turystów

Test RT-PCR należy wykonać nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem do Portugalii. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy również muszą wykonać test. Tak samo osoby podróżujące przez Portugalię tylko w tranzycie. Zwolnione z tego obowiązku są dzieci do 2 roku życia. Linie lotnicze, które przyjmą pasażerów bez testów, będą ukarane grzywną w wysokości od 500 do 2 000 euro za podróżnego.