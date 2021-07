Wakacje 2021. Słoneczna wyspa w Tunezji zaskakuje na każdym kroku

Na Dżerbie, tuż przy linii brzegowej, wyznaczona jest strefa turystyczna. Po zamachach z 2015 r. właściciele hoteli dodatkowo zabezpieczyli swoje miejsca. Wjazd do strefy turystycznej jest chroniony szlabanem, ale i każdy hotel ma postawiony płot nie do sforsowania. Co więcej, każdy samochód czy autokar wjeżdżający na teren hotelu jest sprawdzany wykrywaczem ładunków wybuchowych. I to faktycznie jest przestrzegane.