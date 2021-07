Polacy na wakacjach w Bułgarii. "Stereotypy nie biorą się znikąd"

- Stereotypy nie biorą się znikąd, a memy o wakacyjnych Januszach i skarpetach w sandałach to obrazki, które naprawdę można zobaczyć za granicą. Poza tym Polacy mają wiecznie niezadowolone miny i roszczenia na każdym kroku: za ciepło, za zimno, woda za słona. Wszystko ogólnie jest źle, ale siedzi taki i za rok też przyjedzie. No i klaskanie przy lądowaniu to standard – mówi Adrian z Bydgoszczy, który wybrał się ze znajomymi na urlop do Słonecznego Brzegu.