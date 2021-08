Wakacje 2021 w Austrii. Bez szczepienia ani rusz

Test PCR ważny jest 72 h, a test antygenowy 48 h, więc po tym czasie konieczne jest ponowne badanie. Nie dość, że to żadna przyjemność, to dodatkowo jest to spory koszt. Austriacy testy mają darmowe i mogą je nabyć nawet w aptece, więc nie sprawia im to takiego kłopotu, jak zagranicznemu turyście. Ceny testów dla obcokrajowców są podobne jak w Polsce - online znaleźliśmy cenę 85 euro za test PCR, czyli ok. 390 zł.