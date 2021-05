Wakacje 2021 w Chorwacji. Istria - pięknie, tanio i blisko z Polski

Chorwacki półwysep Istria to idealne miejsce na wakacje samochodem. Z południowej granicy Polski do tego malowniczego regionu dotrzemy w ok. 9 godzin. Nie dość, że dojazd nie będzie męczący, to na miejscu czeka na nas wiele atrakcji i boskie widoki. Istria ceniona jest także przez rodziny z dziećmi, na które czekają liczne świetnej klasy campingi z basenami i atrakcjami dla najmłodszych.