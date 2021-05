Wakacje 2021. Włochy otwierają sezon na plażowanie

Wcześniej (prawdopodobnie już od 17 maja) bez kwarantanny do Włoch będą mogli wjechać turyści z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Izraela. To ważna zmiana, bo obecnie osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z kategorii C (w tym z Polski) mają obowiązek: przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, poddania się obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie oraz ponownego wykonania testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego) po zakończeniu kwarantanny.