Wakacje 2022. Wielkie zmiany we Włoszech, także dla turystów

Włochy - hotele i restauracje bez certyfikatów

Od piątku złagodzone są następne restrykcje antypandemiczne, które we Włoszech przez większość czasu były bardzo surowe. Nie będzie już potrzebna przepustka sanitarna, by wejść do urzędu, do sklepów niespożywczych, do banków i na pocztę oraz do ogródka restauracyjnego, do środków komunikacji miejskiej i hoteli, co ułatwi także podróżowanie po kraju.